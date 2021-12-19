وزير التعليم يكشف عن تفاصيل جديدة في امتحانات الثانوية للتيرم الأول

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الامتحانات ستعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين فضلاً عن اشتمالها على عدد من الأسئلة المقالية.

«شوقي»: وفرنا منصات تعليمية تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم

ووصف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات تيرم عادية والامتحان يسري على جميع الطلاب، مثلما كان عليه في السنوات السابقة، موضحاً أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطالب على فهم مخرجات التعلم والتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

هل توجد أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2022؟.. وزير التعليم يجيب

وعن امتحانات الثانوية 2022، أكد الدكتور طارق شوقي، على أن الأسئلة عن الثانوية العامة 2022 وهل ما إذا كانت تشمل أسئلة مقالية أو موضوعية فقط سابقة لأوانها، ويجب على الطلاب التحضير الجيد للامتحانات حتى القصة والتعبير والترجمة، مشدداً على عدم طرح أسئلة عن المحذوفات ونوعيات الأسئلة لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما تعلمه الطالب من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل.

الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة سوف تقرر طبيعة إعادة امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي وفقاً للمعطيات بعد الامتحان، مؤكداً على أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وتم توجيه جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وإعداد البنية التكنولوجية بشكل جيد بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرة إلى أن تقييم الطالب في الامتحان يشمل مجموعة متنوعة من الأسئلة ومتفاوتة في درجة صعوبتها وسهولتها وطبيعي أن تكون هناك أسئلة مقالية مثلما كانت سابقاً فأجزاء القصة والترجمة والتعبير مهمة ينبغي تقييم الطلاب فيها.