المكتب التجاري بباريس يناقش فرص استثمار الشركات الفرنسية في مصر

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الفرنسية باريس ندوة افتراضية حول «قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية في مصر»، وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية الفرنسية بفرنسا، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ومؤسسة The Global Diwan، بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة في هذه القطاعات، وكذا معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية.

وافتتح فعاليات الندوة السفيرمارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، بمشاركة الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس، وممثلي ما يزيد عن 70 شركة فرنسية ومصرية متخصصة في قطاعي المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وعدد من الجهات الفرنسية المعنية.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا

واستعرض «فؤاد» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وخاصة المؤشرات الإيجابية خلال انتشار فيروس كورونا، كما استعرض المناخ الاستثماري ومزايا الاستثمار في مصر وضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر للنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في مصر والفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية.

واستعرضت الشركات الفرنسية أنشطتها في مجالات القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية حيث رحبت ببحث إمكانية تعزيز التعاون مع نظيرتها المصرية خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والحاصلات الزراعية إلى السوق الفرنسي.

انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 42%

جدير بالذكر أن جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس أسهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية الى السوق الفرنسية خلال الفترة يناير - أغسطس2021 بنسبة 30% لتبلغ نحو 516 مليون يورو، مقارنةُ بنحو 400 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة قدرها 118 مليون يورو، وهو ما أسهم في انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 42% ليبلغ نحو 620 مليون يورو خلال يناير - أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.