استشاري مناعة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 17 عاما

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر لم يظهر بها أي حالات لشلل الأطفال منذ أكثر من 17 عاما، وهو الأمر الذي يعود الفضل فيه إلى التطعيمات الاجبارية والحملات التي تنفذ على فترات، حتى يكتسب المجتمع المناعة المجتمعية المطلوبة.

الحداد: مصر تمنح جرعات تعزيزية بهدف الوصول لمناعة مجتمعية

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك نمطا جديدا من الفيروس قد ظهر في العالم، لذلك قررت مصر تطعيم الأطفال بالجرعات التعزيزية من أجل اكتساب المناعة المجتمعية لأنماط السلالات التي تظهر بالعالم كافة.

تطعيم الشلل ممنوع على الأطفال مرضى ضعف المناعة

وأوضح أن تطعيم شلل الأطفال لن يتعارض مع تطعيم الحملة الإجبارية، وذلك لأن تلك التطعيمات مختلفة تماما ولا يوجد أي فاصل زمني فيما بينهما، لافتا إلى أن تلك الحملة مهمة ويجري تطعيم الأطفال فيها بالمجان، «موانع التطعيم بتكون للأطفال اللي بتتناول الكورتيزون أو مرضى ضعف المناعة الأساسي، أو ممن يعانون من ارتفاع درجة الحرارة».

وأكد أنه وبالنسبة للأطفال الذين يعانون حالة من الإعياء الشديد فعليهم تأجيل الحصول على التطعيم لمدة يومين، وبالنسبة للمصابين بالبرد والرشح فلا يوجد ما يمنع الحصول على التطعيم.