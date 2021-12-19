بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم: تستهدف من عمر يوم إلى 5 سنوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الأحد، 19 ديسمبر 2021، إذ تستهدف الحملة رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد المرض، علمًا بأنّ تطعيم حملة شلل الأطفال متاح ومجاني لكل الأطفال في مصر سواء مصريين أو غير مصريين ولا يوجد أي وثائق أو مستندات لحصول الطفل على التطعيم.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وقالت وزارة الصحة، إنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وتستهدف الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات، ويكون التطعيم عبارة عن نُقط تُعطى عن طريق الفَم مع التأكد من البلع، وليس له أي أعراض جانبية، علمًا بأنّه لا يوجد تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال.

ومن المقرر أن تتوافر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال حملات في أماكن ثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات مثل الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الحملات المتحركة والتي ستتوجه إلى المنازل وفرق متحركة لتطعيم جميع الحضانات.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمنع تطعيم الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض، ثم التوجه إلى تطعيمه في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحية أو من خلال الفرق الثابتة.

ويمكن تطعيم الطفل قبل أو بعد الرضاعة مباشرة دون التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم.

وبالنسبة للأطفال الذين تلقوا تطعيماتهم خارج مصر يجب تطعيمه في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تبدأ من صباح اليوم الأحد 19 ديسمبر، وتستمر على مدار 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، بكل أنحاء الجمهورية.

مواعيد تطعيم شلل الأطفال الجديد 2021

ويتم تطعيم الأطفال بعدد 7 جرعات من التطعيم الفموي ضد مرض شلل الأطفال «عند الميلاد - شهرين - 4 أشهر - 6 أشهر - 9 أشهر - 12 شهرًا - 18 شهرًا»، إضافة إلى 3 جرعات من طُعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند «شهرين - 4 أشهر - 6 أشهر»، كما يتم سنويًا إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات باستخدام الطُعم الفموي «سابين».