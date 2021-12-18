29 مركزا طبيا للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية غدا

تنطلق، غدا الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، وتستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، حيث يوجد 29 مركزا للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن ومواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسكندرية، والتي تقدم التطعيم مجانا للأطفال المصريين وغير المصريين.

مواعيد التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

تبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسكندرية يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 وتستمر لمدة 4 أيام، من خلال نوعين من الفرق، الأول هو الفرق الثابتة من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، والثاني الفرق المتحركة من 8 صباحاً حتى 5 مساءً.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

ووفرت مديرية الصحة بالإسكندرية، 29 مركزا للتطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة، في 3 مناطق طبية تشهد أكبر نسبة تواجد سكاني، حيث تم توفير 7 أماكن لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة وسط الطبية، و14 مكانا لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة شرق الطبية، و8 مراكز لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة المنتزه الطبية.

كما تتواجد فرق ثابتة بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية وأماكن التجمعات، وفرق متحركة تجوب المنازل، وفرق متحركة في جميع دور رياض الأطفال.

ما هو مرض شلل الأطفال؟

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، ويصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وينتقل الفيروس من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام.