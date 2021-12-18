ضبط 26 شبكة إنترنت غير شرعية في حملة لـ«القومي للاتصالات» بالمحافظات

شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة حملات ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز ورصد المخالفات المتعلقة بتداول، واستخدام أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وخاصة أجهزة تقوية الشبكات التي لها تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تنفيذ مأموريات من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

ضبط عدة مخالفات بالمحافظات

وأسفرت سلسة الحملات في الأربع محافظات عن ضبط عدد 576 جهاز تقوية شبكة غير مطابق للمواصفات و1159 هوائي تقوية، و26 شبكة إنترنت غير شرعية.

وأكدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه مستمر في تنفيذ إجراءات حوكمة وضبط سوق الاتصالات عن طريق تنفيذ الحملات الميدانية ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات وللتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق، والقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات.

إجراءات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، حيث اعتمد الجهاز بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها الشركات العاملة في السوق، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات.

كما قام الجهاز باعتماد إنشاء وتشغيل حوالي2000 محطة محمول جديدة خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام 2020، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات التغطية بخدمات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.