الداخلية السعودية تقدم درعًا تذكاريًا لنائب رئيس اتحاد المصريين

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن بعض أبناء الجالية المصرية زاروا معرض وزارة الداخلية السعودية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالرمحية في نسخته السادسة، التي قدم خلالها عبدالعزيز بن محمد الجويعي المشرف العام على معرض وزارة الداخلية درعًا تذكاريًا لنائب رئيس الاتحاد.

وأشاد أبناء الجالية المصرية بالتطور والتقدم الذي وصلت له وزارة الداخلية السعودية في جميع المجالات الأمنية، مما كان له أثر على تقليل الجريمة ودحرها، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 بحسب بيان وصب الوطن.

تفاصيل زيارة الجالية المصرية معرض وزارة الداخلية السعودية

بدأت الزيارة بجناح رئاسة أمن الدولة تحت شعار «يد تحمي.. يد تغرس»، حيث أطلع الحضور على عرض مختصر لبعض المضبوطات كالأسلحة المختلفة والأحزمة الناسفة والذخائر.

كما أثني الجميع على ما تقوم به رئاسة أمن الدولة من ضربات استباقية للقضاء على الجريمة، مما كان له أثر في دحر الإرهاب، واختتمت الزيارة بالدعاء لشهداء الواجب بالرحمة والمغفرة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم ودفاعهم عن وطنهم.

نائب رئيس الاتحاد يثني على المواقف المشرفة للسعودية تجاه مصر

وتابع حنفي، أنه بعد ذلك توجه أبناء الجالية المصرية لزيارة معرض وزارة الداخلية السعودية، حيث بدأت الزيارة بكلمة لنائب رئيس الاتحاد شكر فيها على الدعوة لحضور المعرض، كما قال في كلمته إن مصر والسعودية ستظلان جناحي الأمن القومي للوطن العربي.

وأثنى نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، على الوقفات المشرفة للمملكة بجانب شقيقتها الكبرى مصر.

ثم توجه الحضور لزيارة أقسام المعرض منها قسم الجوازات والإطلاع على تطور العمل في الجوازات منذ نشأتها حتى وقتنا هذا، وأحدث الأجهزة في العالم للكشف عن الوثائق الرسمية المزورة، وقسم تم استحداثه من فترة وهو الأمن البيئي للمحافظة على الحياة البرية وعمل التوازن البيئي من خلال المحافظة على المحميات الطبيعية ومنع الصيد بها وتجريمه.

أبناء الجالية المصرية في السعودية يزورون قسم السجون

كما زار أبناء الجالية المصرية قسم السجون حيث يتم تدريب السجين على مهن حرفية يدوية، ومن ثم يكون منتج ويتم بيع هذا المنتجات وتوزيع قيمة المبيعات على السجناء بعد خصم تكلفة الإنتاج.

كما زاروا قسم حرس الحدود حيث تم الإطلاع على أحدث المركبات المستخدمة، وكذلك اللنشات البحرية السريعة للمحافظة على حدود المملكة البرية والبحرية.

وزاروا قسم الدفاع المدني وقسم الأدلة الجنائية وما يشمله من تعليمات يجب اتباعها للوقاية من عمليات الاحتيال والتزوير من خلال الفحوص الفنية للتزييف والتزوير.

حنفي يشيد بدور المملكة الإقليمي في مكافحة المخدرات

واختتم حنفي جولته بكلمة أشاد فيها بدور المملكة الإقليمي في مكافحة المخدرات، حيث قال إن الحرب على المخدرات لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب بل تزيد عنها.

ولفت إلى أنه كان آخرها ضبط المملكة كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بثلاثين مليون قرص من أدوية الجدول الممنوعة.