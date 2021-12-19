تعرف على بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل «الكبير أوي 6»

اختيرت الفنانة رحمة أحمد، بدلًا من النجمة دنيا سمير غانم، لكي تشارك في مسلسل «الكبير أوي 6»، بعد اعتذار أسماء أبو اليزيد عنه، ولكن من هي رحمة أحمد، سؤال تداوله العديد من متابعي هذا العمل الدرامي بأجزائه الخمسة.

رحمة أحمد تشارك في مسلسل «أريد رجلاً»

تخرجت الفنانة رحمه أحمد من كلية العلوم جامعة حلوان، درست في معهد الفنون المسرحية، واستطاعت أن تبدأ حياتها الفنية من خلال مسلسل «أريد رجلاً».

رحمة أحمد في برنامج مقالب

كما شاركت الفنانة رحمة أحمد، في أحد برامج المقالب التي تم عرضها في شهر رمضان عام 2016، وكان يحمل اسم «ليلة غبرة»، لتدور أحداث هذا البرنامج في تاكسي أجرة، عندما يستقله أحد الضحايا ويتم التحرك به لفترة فتظهر الفنانة رحمة، وهي تصرخ في الشارع وتستنجد بالتاكسي الذي يحمل الضحية، ومن هنا تتوالى أحدث المقلب في الضحية.

شاركت في عدد من الأعمال المسرحية، مثل: مسرحية «أمين وشركاه»، التي تم بداية عرضها في عام 2019، إخراج علاء إسماعيل، وتأليف جورج عزمي.

ودخل في تقديم مسرحية «أمين وشركاه»، عدد كبير من النجوم، مثل أحمد أمين، ياسمين رحمي، نورا مهدي، شريف عبد الفتاح، رامي نادر، حاتم صلاح، هالة مرزوق، وعدد آخر من النجوم.

مسلس «الكبير أوي 6»

وبدأ الفنان أحمد مكي، تصوير مشاهد مسلسل «الكبير قوى 6»، لعرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، وذلك بعد الانتهاء من بناء الديكورات والتحضيرات الأخيرة الخاصة بالعمل.

فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»

ويدخل في بطولة مسلسل «الكبير أوي 6»، بجانب الفنان أحمد مكي، نفس النجوم المشاركين في الأجزاء الخمسة السابقة، منهم بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.