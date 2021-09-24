أحمد مكي ينافس في رمضان 2022 بـ«الكبير أوي» الجزء السادس.. و«فزاع»: راجعين تاني

ينافس الفنان أحمد مكي، في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل «الكبير» الجزء السادس، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الخمسة الماضية من المسلسل نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور، ومن المنتظر عقد جلسات عمل للاتفاق على كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

أحمد مكي يعقد جلسات تحضير للجزء السادس من «الكبير»

وقال الفنان هشام إسماعيل، الذي جسد شخصية «فزاع» في مسلسل الكبير، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه يستعد لخوض المشاركة في مسلسل «الكبير6»، وأنه في انتظار تحديد الشركة المنتجة موعد التصوير وإرسال الإسكربت له لقراءته.

هشام إسماعيل: ننتظر انطلاق التصوير

وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة لاستكمال مسلسل الكبير، بعد أن تفاعل معه الجمهور في الأجزاء الخمسة الماضية، الأمر الذي يدفعهم دائما لتصوير أجزاء جديدة.

أحمد مكي قدم 5 أجزاء من مسلسل «الكبير»

وشارك في بطولة العمل في الأجزاء الماضية، الفنان أحمد مكي، الذي كان يجسد أكثر من شخصية، وهشام إسماعيل، ومحمد شاهين، ودنيا سمير غانم التي غابت من الجزء الخامس، وقام بإخراج الجزء الأول إسلام خيري، والجزء الثالث إخراج هشام فتحي، والجزء الثاني والرابع والخامس للمخرج أحمد الجندي، وفكرة أحمد مكي.

أحمد مكي شارك في رمضان الماضي بـ«الاختيار2»

يذكر أن آخر اعمال أحمد مكي في رمضان العام الماضي، هو مسلسل الاختيار 2، وحظت شخصية يوسف الرفاعي ضابط الأمن التي جسدها «مكي» بإعجاب الجمهور، وشارك في البطولة كريم عبدالعزيز، وسيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.