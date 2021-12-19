موانئ البحر الأحمر تستقبل 63 ألف طن قمح روسي

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 1119 طن بضائع عامة ومتنوعة و468 شاحنة و26 سيارة، واستقبال 63000 طن قمح روسي، وتصدير 31500 طن فوسفات إلى الهند.

تداول 1119 طن بضائع عامة

وأفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأحد، أن حركة الصادرات شملت 735 طن بضائع عامة، و212 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، وتم تصدير 31500 طن فوسفات إلى الهند، بينما شملت حركة الواردات 384 طن بضائع عامة، و256 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، واستقبال 63 ألف طن قمح روسي، ويتواجد 15 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة «أمل» بحمولة 98 شاحنة، و10 سيارات ملاكي، والسفينة «بوسيدن إكسبريس» بحمولة 113 شاحنة، وسيارتين ملاكي، والسفينة «وادي سفاجا».

وغادرت السفينة «الحرية» بحمولة 80 شاحنة وسيارة ملاكي، وكذلك السفينة «دليلة» بحمولة 92 شاحنة و12 سيارة ملاكي، والسفينة «LAMAR» بحمولة 31500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة «سيناء» بـ45 شاحنة بحمولة 384 طنا وسيارة ملاكي، كما غادرت السفينة وقامت بتصدير 40 شاحنة بحمولة 735 طنا، فيما غادرت ميناء السويس السفينة «ECO ICE» فارغة متجهة إلى الإمارات والسفينة «الحاجة زينب» فارغة.

البحر الأحمر تحصد المراكز الأولى في مسابقة التنمية المحلية

وفي سياق آخر، حصدت محافظة البحر الأحمر مراكز متقدمة في مسابقة وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وحققت إدارة مركز المعلومات بالمحافظة المركز الثالث في محور التجارب التنموية.