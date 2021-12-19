4948 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا لتطعيم 1.7 مليون طفل ضد الشلل بالقاهرة

اطلق أ.د . خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من الوحدة الصحية بحي الأسمرات إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور كل من وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل المنظمة في مصر د. نعيمة القصير ، ووفد منظمة اليونيسيف برئاسة ممثل المنظمة بمصر جيريمي هوبكنز .كما تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة مركز طبى الاسمرات ٣ المخصص لاعطاء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة العمل بالمركز وتوافر الطعوم .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انه تم اتخاذ كافة الإستعدادات لانجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة كما تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، مشدداً علي أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يشارك في حمله التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية .