خالد عبدالغفار يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، إنه رغم تحورات فيروس كورونا فإن الوزارة أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأن شلل الأطفال لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس شلل الأطفال يتحور، ويمثل صعوبة في الجهاز العصبي مما يؤدي إلى شلل الأطفال.

وأضاف عبدالغفار، خلال طلاق الحملة من حي الأسمرات ، أن مصر خالية تماما من فيروس شلل الأطفال، ورغم ذلك أطلقت مصر ثلاث حملات قومية ضد شلل الأطفال في عام 2021، وذلك للحفاظ على مصر خالية تماما من فيروس شلل الأطفال، موضحا أن الحملة تستهدف تطعيم كل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين.

تدشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، صباح اليوم الأحد، تدشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظات المختلفة، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الأطفال وزيادة المناعة الخاصة بهم لمواجهة أي أمراض، حيث تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى سن 5 سنوات، وانطلقت اليوم بالمحافظات لتستمر 4 أيام بجميع الوحدات الصحية بالقرى والمدن والفرق الصحية التي تجوب البيوت.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.