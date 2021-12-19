«فنون جميلة الأقصر» تحتفل بمرور ربع قرن على إنشائها.. تستمر طوال العام

قال الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إن المحافظة تنظم احتفالا بمرور ربع قرن على إنشاء الكلية، حيث يعتبر العام الأكاديمي 96-97 هو أول عام أكاديمي للكلية، مشيرًا إلى أن هذا العام الأكاديمي بالكامل سيكون احتفالية موزعة على أيامه من خلال أجندة أكاديمية اعتمدها الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة.

«محيي»: سنسلط الضوء على أبنائنا من طلاب المدارس بشكل عام وذوي الهمم بشكل خاص

وأضاف «محيي» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «من ضمن الاحتفالات، أننا سنسلط الضوء على أبنائنا من طلاب المدارس بشكل عام وذوي الهمم بشكل خاص، ونظمنا ورشة عمل في معبد الأقصر كمنطقة حضارية عالمية نتشرف بها كمكان استراتيجي جغرافي عظيم».

«محيي»: رئيس الجامعة وجه بتوفير كل سبل الرعاية لورش العمل

وتابع عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، أن هذه الورشة حضرها مجموعة طلاب وأساتذة من الكلية وتمت بدعم ورعاية الدكتور أحمد سمير وبيت الشعر المصري، وكانت احتفالية رائعة: «كلنا كنا سعداء بالشكل الحضاري، وقلنا إن هذا الأمر سيستمر على مدار العام الدراسي، ورئيس الجامعة وجه بتوفير كل سبل الرعاية لورش العمل وبخاصة قادرون باختلاف».

وأشار إلى أنه تم تنظيم مجموعة ورش عمل داخل الكلية، وتم استضافة مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين الكبار والأجانب وعمداء الكلية في مصر والوطن العربي، كما يتم تنظيم مجموعة من الندوات الثقافية يستفيد بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس: «شارك عمداء كليات الفنون من دول كثيرة بالوطن العربي وعمداء سابقين بجامعات مصرية، وجرى تداول وجهات النظر وهو ما شكّل فائدة كبيرة للطلاب».