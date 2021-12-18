لأول مرة منذ افتتاحه.. جامعة الأقصر تقود مسيرة رياضية بطريق الكباش

قاد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مسيرة رياضية مساء اليوم السبت، للفرق المشاركة في البطولة الأولى للجامعة لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، وذلك داخل طريق الكباش، أو طريق المواكب الكبرى، من ناحية معبد الأقصر، والذي تم افتتاحه يوم 25 من شهر نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، وعدد من الوزراء والسفراء الأجانب، داخل معبد الأقصر في وسط المدينة.

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انطلاق بطولة الأقصر الأولى بمشاركة 16 جامعة

وانطلقت مساء اليوم، مراسم قرعة بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية، بساحة «أبو الحجاج»، وسط الأقصر، على أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم 23 ديمسبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي للجامعات، والاتحادات النوعية بالشباب والرياضة.

الجامعات المشاركة في بطولة جامعة الأقصر الأولى للكرة الخماسية

ويشارك في بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية، كل من جامعات عين شمس، والإسكندرية، والمنوفية، والنيل الدولية، وطنطا، وبورسعيد، والسادات، ودمياط، والزقازيق، والأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، وأسوان، وبني سويف، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، ووزارة التعليم العالي «إيجوث»، إضافة إلى جامعة الأقصر، على أن تُجرى البطولة على مدار 6 أيام.

مدينة طيبة تستضيف حفل افتتاح للبطولة

وتستضيف مدينة طيبة، وتحديداً الصالة المغطاة، شمال محافظة الأقصر، حفل افتتاح البطولة، صباح غدٍ الأحد، في تمام الساعة 9 والنصف صباحاً، مع تقديم عروض فنية وشعبية، يتبع الحفل إقامة مباراة الافتتاح بين فريق جامعة الأقصر وفريق آخر من الجامعات المشاركة في البطولة، على أن تُقام المباريات تباعاً على ملعبي «إيجوث وطلائع النصر»، بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.