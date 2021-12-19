عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر بعد توقفها بسبب الطقس السيئ

عادت رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر للتحليق في سماء منطقة البر الغربي بالقرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب توقفها أمس السبت بسبب الطقس السيئ وزيادة سرعة الرياح المقررة إلى 16 عقدة عن السرعة المحددة للتحليق وهي 8 عقدات.

ويقبل المصريون والسائحون على رحلات البالون الطائر لمشاهدة المناظر الطبيعية والأثرية الخلابة من أعلى منطقة القرنة.

20 رحلة بالون طائر

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد الرحلات السياحية المحلقة في سماء القرنة بالبر الغربي غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وصل إلى 20 رحلة بالون طائر، على متنها عدد من المصريين وسياح من جنسيات الإسبانية والفرنسية والهولندية والبرازيلية.

رواج سياحي بالأقصر

وتشهد المحافظة السياحية هذه الأيام ومع بداية الموسم السياحي الشتوي حالة من الرواج السياحي، خاصة بالنسبة للمصريين، مقارنة بالشهور الماضية، تزامنا مع استقرار حالة الطقس في محافظة الأقصر، والتي تتميز بطقس دافئ شتاءا عن المحافظات الأخرى الساحلية والتي تتميز بشدة البرودة في الطقس ليلًا ونهارًا وزيادة في سقوط الأمطار بشكل ملحوظ.

إجراءات احترازية لمواجهة متحور أوميكرون

وأعلن عدد من الدول حظر سفر رعاياها إلى الخارج وتمديد قرارات الإغلاق للمجال الجوي مع دول أخرى، تزامنا مع ظهور متحور جديد من فيروس كورونا هو «أوميكرون»، وظهور بعض الحالات المصابة بهذا النوع من الفيروس داخل بعض الدول.