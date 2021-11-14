الفنان شادى نبيل خلف.. من الشهرة لهتك عرض 7 فتيات بالقوة

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل جلسة محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، ليوم 19 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، بتهم التحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة، أثناء تواجدهن في ورشة تدريب على التمثيل مملوكة للمتهم.

تأجيل محاكمة الفنان شادي نبيل خلف

وظهر المتهم شادي نبيل خلف ببدلة السجن البيضاء لأول مرة في قاعة المحكمة منذ إلقاء القبض عليه، وسط حراسة أمنية مشددة، وأنكر جميع الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة، وظل خلف القضبان طوال الجلسة التي تم تأجيلها لسماع الشهود.

قبل أشهر قليلة، تردد اسم الفنان شادي خلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحة مهتمة بالدفاع ودعم الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش وهتك عرض، حتى قررت 7 فتيات إقامة دعوى قضائية ضده بتهمة هتك عرضهن والتحرش بهن.

من هو شادي خلف؟

شارك شادي خلف الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكانت بدايته من خلال دور ثانوي في آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين وهو «هي فوضى»، وفي عام 2007 شارك في فيلم «حين ميسرة» مع المخرج خالد يوسف، وأيضًا «كلمني شكرًا»، بجانب ما يقرب من 24 عمل آخرين، وكان آخر عمل شارك فيه مسلسل «نصيبي وقسمتك» في 2016.

كما أسس نجل الشاعر الراحل نبيل خلف «استديو ذات» في عام 2013، الذي قدم ورش في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من الورش المرتبطة بالمجال الفني.

ضحايا شادي خلف

وكانت أولى ضحايا الفنان المتهم هي إحدى طالباته داخل ورشة التمثيل، حيث استغل تدريبها وحاول ملامسة جسدها، والشروع في اغتصابها وفقًا لما جاء في نص أمر الإحالة، كما جاء أيضًا أن المتهم استخدم أساليب مختلفة وأكثر جرأة مع الفتيات من الضحايا واستغل كونه مدرب الورشة وصاحب المكان وانتهج القوة والعنف، حيث دفع إحداهن على الحائط ثم التصق بجسدها وحاول تقبيلها، وكرر ذلك مع أخريات.