صحيفة تونسية: ناد قطري يغري علي معلول والجزيري بعرض ضخم

كشفت صحيفة الشروق التونسية، عن رغبة فريق العربي القطري، في التعاقد مع الثنائي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وذلك بعدما تألق الأخير خلال بطولة كأس العرب وتوج بلقب الهداف، بينما يواصل الأول تقديم مستوى مميزا مع الفريق الأحمر، ولم تنجح إدارة القلعة الحمراء في تجديد عقده حتى الآن.

وأكدت صحيفة الشروق التونسية، أن مسؤولي العربي القطري قد دخلوا في مفاوضات بالفعل مع وكيلي ثنائي الأهلي والزمالك، لمعرفة مطالبهما.

وأوضحت الصحيفة التونسية، أن العربي القطري، أبدى رغبة ملحة في تدعيم صفوفه بضم علي معلول وسيف الدين الجزيري، وذلك من خلال عرض أرقام مالية ضخمة لإقناع الثنائي بإتمام الصفقة.

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