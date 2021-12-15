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محمود مسلم

7 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. وتكليف جديد لـ حسام غالي

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الوطن
03:21 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
مجلس الأهلي

مجلس الأهلي

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العديد من الملفات المهمة ‏التي تخص قطاعات النادي المختلفة، في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي ‏بالجزيرة، والممتدة من الأسبوع الماضي.

قرارات مجلس الأهلي عقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

‏- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- تكليف د. هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- اعتماد اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى ‏توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.‏

‏- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي ‏تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

‏وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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