7 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. وتكليف جديد لـ حسام غالي
كتب:
الوطن
03:21 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
مجلس الأهلي
ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، والممتدة من الأسبوع الماضي.
قرارات مجلس الأهلي عقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التالية:
- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.
- تكليف د. هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.
- اعتماد اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.
- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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