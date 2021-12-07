تأجيل محاكمة خادمة نادية الجندي لـ28 ديسمبر

حجزت محكمة جنح شمال الجيزة، جلسة محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي، المتهمة بسرقة مصوغات الأخيرة من فيلتها، على طريق المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وتقدمت الفنانة نادية الجندي في وقت سابق، ببلاغ لقسم شركة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها التي تدعى «زينب» وزوجها بسرقة مصوغاتها من داخل فيلاتها، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق في واقعة السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى «ز» سرقت مصوغات ذهبية عبارة عن خاتمين من الماس وساعة ذهب، بمساعدة شريكها «م»، ولاذا بالفرار إلى الإسكندرية.

بداية الواقعة

تعود الواقعة، عندما تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

حبس الخادمة عامين

وتم تشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف ملابسات الواقعة، بعد أن أكدت الفنانة نادية الجندي اختفاء مصوغاتها من داخل فيلتها تحديدًا سرقة خاتمين ألماس، واتهمت الخادمة وزوجها وحصلت المتهمة الأولى على حكم بالحبس عامين، بينما حصل المتهم الثاني زوجها على البراءة.

وذكر محمد جودة محامي المتهمة في تصريح خاص لـ«الوطن» في وقت سابق، أن المتهمة تركت العمل في فيلا الفنانة نادية الجندي قبل 6 أشهر من اتهامها بسرقة مصوغاتها، وفوجئت باتهامها بسرقة خاتمين ألماس بمساعدة زوجها، وألقت قوات الأمن القبض عليهما، متمنيًا أن تحصل موكلته على البراءة في جلسة الاستئناف على الحكم.