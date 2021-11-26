نادية الجندي عن تكريم نيللي بمهرجان القاهرة السينمائي: تأخر كثيرا

قالت الفنانة نادية الجندي، إن مهرجان القاهرة السينمائي، بالنسبة إليها هو أهم مهرجان، لكونه يحمل اسم مصر، كما أنه يمثل الوجهة الحضارية لهذا الوطن، فضلا عن تمتعه بالصفة الدولية، مشيدة بتكريم المهرجان، خلال دورته الجارية، للنجمة نيللي والنجم كريم عبد العزيز، مؤكدة في الوقت ذاته، أن تكريم نيللي بالأخص، تأخر كثيرا، وكان يجب أن يكون قبل ذلك بسنوات.

نادية الجندي: حريصة على دعم مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت «نادية»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أنها تهتم دائما بحضور دورات هذا المهرجان المختلفة، وتقديم الدعم اللازم له، معربة عن سعادتها بتكريمها السابق من قبل هذا المهرجان، ومؤكدة أنها تعتز بهذا المهرجان.

نادية الجندي: أتمنى دعم مهرجان القاهرة السينمائي

وأشارت النجمة السينمائية، إلى أنها تتمنى من الدولة المصرية، أن تدعم هذا المهرجان بشكل أكبر، كاشفة أن الدولة كانت تهتم بشكل أكبر بالمهرجان قديما عما يحدث الآن، متابعة: «كان بيجيلنا نجوم عالميين كتير، وأنا على فكرة عندي صور مع نجمات عالمية كتيرة، لكن في فترة ما مكنشي في اهتمام بالدرجة الكافية بالمهرجان».

وحول تكريم النجمة نيللي، خلال هذه الدورة من المهرجان، أكدت أنها ترى بأن هذا التكريم تأخر كثيرا، وكان من المفترض أن تُكرم من قبل ذلك، كونها فنانة أعطت الكثير من البهجة بأفلامها والفوازير التي قدمتها.

نادية الجندي: حرصت على تهنئة نيللي على التكريم

وواصلت: «الحقيقة، اتأخر تكريمها، ودي كانت حاجة مضيقاني أنا شخصيا، بس عموما تكريمها النهاردة شيء مهم جدا، وأنا حرصت على إني أباركلها وأحضر تكريمها، لأنها فنانة من الزمن الجميل، الملتزم والذي لا يعوض».

وحول تكريم النجم كريم عبدالعزير، أشادات به أيضا، مؤكدة أنها فنان أثبت وجوده وقدم الكثير من الأعمال الفنية الجيدة.