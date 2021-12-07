زوج خادمة الفنانة نادية الجندي: كنت عند حمايا وجم قبضوا عليا

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات في قضية الفنانة نادية الجندي، التي اتهمت فيها خادمتها السابقة «زينب. ع» بتحريض من زوجها «أحمد. خ»، بسرقة 2 خاتم ألماس، وصدر حكم من محكمة جنح شمال الجيزة الشهر الماضي بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة عامين، وبراءة زوجها وتم تحديد جلسة اليوم للاستئناف على الحكم التي تم تأجيلها لجلسة 28 من الشهر الحالي؛ للنطق بالحكم.

أقوال زوج الخادمة المتهمة

وحصل «الوطن» على أقوال أحمد خميس زوج الخادمة المتهمة في القضية أمام النيابة العامة.

ما قولك فيما قررته المجني عليها نادية عبد السلام الجندي بالمحضر المؤرخ 2021/11/5 الساعة السابعة مساءً؟

ج/ محصلش.

س/ ما قولك فيما قررته سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ محصلش.

س/ ما هي علاقتك بالمجني عليها نادية عبد السلام وهل توجد ثمة خلافات فيما بينكما؟

ج/ أنا أعرفها عشان مراتي كانت شغالة عندها ومفيش بينا خلافات.

س/ ولماذا تدعي عليك سالفة الذكر بذلك إذًا؟

ج/ ماعرفش.

س/ ما هي علاقتك بالمدعو إبراهيم سند إسحق شنودة؟

ج ماعرفوش وماشوفتهوش إلا في القسم.

س/ هل سبق ضبط في قضايا مماثلة؟

ج/ لا.

س/ هل لديك اسم شهرة؟

ج/ لا.

س/ أنت متهم بسرقة منقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق عدد (اثنين خواتم ألماس ) للمجني عليها نادية عبد السلام الجندي، وكان ذلك مع المدعوة «زينب ع»؟

ج/ مصحلش.

س/ وما الذي حدث إذا، وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج/ اللي حصل إني كنت عن حمايا يوم الخميس في البيت بتاعة اللي في أكتوبر عشان استلف منه فلوس، ولقيت الحكومة جت خبطت علينا وقالولي تعالي معانا عشان عايزينك في كلمتين، وخدونى على قسم ثالث أكتوبر، ومن هناك تانى يوم خدونى على قسم كرداسة، وعرفت هناك إن مراتي متهمة أن هي سرقت حاجات من عند مدام نادية وجيت على النيابة هنا ودا كل اللي حصل.

س/ متى وأين حدث ذلك؟

ج/ الكلام دا حصل يوم الخميس اللي قبل اللي فات عشان مش فاكر التاريخ بالظبط في بيت حمايا في الفرودس أكتوبر.

س/ من القائم على ضبطك تحديدا؟ وهل تعلم هوية أي متهم؟

ج: هما كانوا حوالي اثنين وماعرفش حد فيهم.

س/ إلى أين تم اقتيادك عقب ذلك؟

ج: همّ خدوني على قسم ثالث أكتوبر وبعد كده خدوني على قسم كرداسة وبعد كده جابوني النيابة النهاردة.