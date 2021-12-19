وائل كفوري يكشف تفاصيل فقدانه الذاكرة بسبب حادث سير: نسيت «جّن الهوا»

فجر المطرب اللبناني وائل كفوري مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن فقدانه لذاكرته عقب حادث السير الذي تعرض له، قبل أيام، بمدينة بيروت، وذلك على هامش إحيائه لحفله الغنائي على مسرح المجاز بإمارة الشارقة بالإمارات.

وفوجئ كفوري برغبة الجمهور في غنائه لأغنية «جّن الهوا» التي أصدرها منذ سنوات، ولكنه عقّب على طلب محبيه قائلاً: «أووف بدكن أتذكرها، بعد الحادث ما عم بتذكر شيء».

واستجاب المطرب اللبناني لرغبة جمهوره بغناء الأغنية، إلا أنه نسى كلماتها بالفعل ليساعده فريق «الكورال» المرافق له علي غناء الأغنية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

حضور جماهيري كبير في حفل وائل كفوري

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات العربية، حيث أطرب كفوري بعدد من أغنياته أبرزها «لو حبنا غلطة، كلنا مننجر، سألوني، عمري كله، ليل ورعد وبرق والبنت القوية» حيث حققت الأغنية الأخيرة تفاعلاً كبيراً من الجمهور باعتبارها من الأغنيات الرائحة لكفوري، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة عند نزولها عبر موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».

ملحم زين يطرب جمهوره في حفله مع وائل كفوري

وشارك المطرب اللبناني ملحم زين في تقديم الفقرة الغنائية الأولي من الحفل، حيث قدم باقة من أجمل أغنياته وأبرزها «ظل الحكي» و«عندك هواية» و«غيبي يا شمس» وغيرهم من الأغنيات التي حازت علي إعجاب الحضور.

وأعرب ملحم زين عن سعادته بالوقوف علي خشبة مسرح المجاز باعتباره معلم فني عالمي، بحسب وصفه، وكذلك وقوفه أمام جمهور ذواق للفن بمختلف جنسياته.