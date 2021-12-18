«حميات العباسية» عن تخصيص غرف عزل لمصابي أوميكرون فقط: غير صحيح

كشف مصدر مسؤول بمستشفى حميات العباسية أن غرف العزل الموجودة داخل المستشفى هي عبارة عن قسم منفصل لكافة الحالات التي تأتي من الحجر الصحي بالمطار للحالات المصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: ويجري حجز الحالات وخضوعها للبروتوكولات العلاجية المخصصة لها لفترة ما ثم بعد ذلك يتم التعافي والخروج، مشيرًا إلى أن هذه الغرف موجودة منذ 25 عامًا ولا صحة لتخصيصها لمصابي أوميكرون فقط.

حالة المصابين بمتحور أوميكرون مستقرة

وأضاف أن مصابي متحور أوميكرون مصريون، وقادمون من جنوب أفريقيا وأعمارهم فوق الثلاثين، وحالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج وفقًا لبروتوكول علاج كورونا المخصص للحالات المختلفة.

وعن مجيئهم لحميات العباسية، أكد أنه تم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة لهم، كما تم إجراء تتبع للمخالطين للحالات المصابة بمتحور أوميكرون، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمتابعة وجود حالات أخرى من عدمه.

وأوضح: «هناك توجيهات بأهمية تكثيف نظام الترصد والتقصي، وأيضًا زيادة تحاليل التسلسل الجيني داخل مستشفيات العزل الصحة على مستوى محافظات الجمهورية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر»، مطمئنًا المواطنين بشأن متحور أوميكرون، قائلاً: «أعراضه خفيفة ولا داعي للخوف أو القلق».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، بعد تسجيل الوزارة امس خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى اليوم.

وناشدت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر للحصول على اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.