القصة الكاملة لضبط مصنع جبنة «الدهانات».. باعوا بـ3 ملايين جنيه (فيديو)

بعد ضبط 30 طنا من الدهانات يتم إدخالها في مصانع الجبن بالمنوفية، والتي كشفت عن كارثة يستخدمها الطامعون في تجميع الأموال بطرق غير مشروعة، بإضافة مواد غير آدمية ومواد دهانات حوائط لتصنيع الجبن. وأكد الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية، على أن هذه المواد المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري، وتؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد.

يسبب السرطان والوفاة

وأضاف سامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذه المواد لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي: «استخدام تلك المواد يسبب التهاب حاد بالجهاز الهضمي، وتكون أعراضه عبارة عن قيء وإسهال شديدين، بالإضافة إلى تأثير سلبي على الجهاز العصبي، كما تؤثر تلك المواد على المخ والجهاز العصبي وتسبب ألزهايمر والتهاب بالأعصاب.

وكشف أخصائي التغذية عن تأثير طويل المدى للمواد على صحة المواطن، حيث تحتوي مواد الدهانات على العديد من المواد السرطانية التي تصييب الإنسان، ولذلك يجب علينا جميعا التأكد من مصدر المأكولات والابتعاد تماما عن شراء الأكل مجهول المصدر.

مصنع جبن المنوفية

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات لـ«الوطن» عن أن المتهم صاحب المصنع ومديره جاري البحث عنهما، وقال المصدر إن المتهمين أنشأوا مصنعا دون ترخيص في قرية سماليج التابع لمركز تلا وبدأوا في صناعة الجبن، منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أنه قدرت حصيلة أموالهم خلال تلك التفرة ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وتم ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع، وضبطت ما يقرب من 30 طنا من الجبن تم إدخال مواد الدهانات بها.

وأوضح المصدر أن التقارير من وزارة الصحة أثبتت أن الجبن مضرة، وبها مواد الدهانات التي تم ضبطها بمصنع الجبن، ويتم إضافة أشياء أخرى مع كمية قليلة من الألبان للطعم.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة التغذية بوزارة الصحة للتفتيش على المصانع وأثناء الحملة اكتشفوا أن صاحب مصنع وصديقه يصنعون الجبن من مواد دهانات البناء وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.