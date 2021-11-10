«فرانكو» يصنع سندوتشات لحوم وفراخ بـ«ميكس الجبن» على عربة بالإسكندرية

يعشق الإسكندرانية الأطعمة الممزوجة بـ«الجبن السايح» لعل أشهر تلك الأماكن هو «ألبان سويسرا» ليسير الشاب السكندري أحمد محمد، 23 عاما، الشهير بـ«فرانكو»، على ذات النهج فأطلق عربة في شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي غرب الإسكندرية، تحوي كل الأطعمة الممكنة ممزوجة بالجبن الذي يصنعه بنفسه، ما أكسبه شهرة على مدار 5 سنوات من العمل في تلك المنطقة، ولقبه البعض بـ«ألبان سويسرا الغلابة» كناية على جودة ما يقدمه وبأسعار رخيصة.

«فرانكو بالجبنة» تمزج بين اسمه وما يقدمه من طعام

الشاب السكندري قرر الاعتماد على نفسه منذ دراسته في المرحلة الإعدادية، وعمل في عدد من الأشغال أبرزها مساعد شيف لفترة وتعلم منه طريقة طهي الأطعمة ممزوجة بالجبن بل وطريقة تصنيع ذلك الجبن الذي يعد «سر الصنعة» له، ما أكسبه خبرة دفعته لإطلاق عربة طعام في منطقة ميامي تحت شعار «فرانكو بالجبنة» تمزج بين اسمه وما يقدمه من طعام.

بدأ «فرانكو» ذلك العمل منذ 5 سنوات خلال فترة دراسته في معهد النظم والمعلومات، والذي أنهاه مؤخراً، فكان ينتهي من محاضراته ويذهب إلى مكان عمله على تلك العربة، حيث اعتاد المكوث يوميا من 2 الظهر حتى ذات التوقيت من الفجر، بحسب حديثه لـ«الوطن».

يمزج 3 أنواع جبن ليقدم خلطته المميزة

لم يقصد الشاب العشريني تقليد فكرة ألبان سويسرا، لكنه تعلم تلك الصنعة من خلال شيف عمل معه لفترة: «أصلا الجبنة اللي بستخدمها مختلفة عن جبنة ألبان سويسرا، لأني بعمل خلطتي بإيدي، بستخدم 3 أنواع من الجبن المستخدم كمواد خام في مصانع الجبن المطبوخة، وبطبخهم مع شوية كريمة وخلطة خاصة وبستخدمها في الطبخ».

وأكد أنه يعتمد في عمله على ذاته فقط، دون وجود مساعدين عدا والدته التي قد تساعده في المنزل بتحضير المأكولات الذي يستخدمها في الطهي، لافتاً إلى أنه يقدم السندوتشات بأسعار مخفضة بمكسب قليل من أجل كسب أكبر قدر من الزبائن.

أسعار الأطعمة بالجبنة على عربة فرانكو في الإسكندرية

يستطيع ابن الإسكندرية تقديم كل الأطعمة بالجبنة ما بين لحوم وفراخ وسجق وبسطرمة وغيرها تكون ممزوجة بالجبن، وبأسعار تبدأ من 10 جنيهات فقط، ناهيك عن وجود سندوتشات الحلو كالعسل والكريمة والمربى والشيكولاتة ويبلغ قيمة سندوتش الحلو 5 جنيهات، مؤكداً أن شهرته اكتسبها من «سندوتشات الحادق» أي الممزوجة بالجبن إلا أنه أدخل سندوتشات الحلو بهدف التحلية وكمنتج إضافي لإرضاء كل الأذواق.