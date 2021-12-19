الطالب المتهم بقتل زميله في سنتر دروس بالشرقية: «كنا بنهزر.. ومقصدتش»

قال الطالب المتهم بقتل زميله خلال مشاجرة داخل سنتر للدروس الخصوصية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بفاقوس معه، إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، وتابع: «كنا بنهزر ومقصدتش أموته، هو وقع على الأرض ومات».

فيما قررت النيابة تجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميله 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفاة طالب داخل سنتر دروس خصوصية

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغ بوقوع مشاجرة داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع «عمار. م. ز» 18 عاما، مقيم بعزبة الحمايدة التابعة لكفر السويركي بمركز أبو كبير ، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص»، 18 عاما، مقيم بقرية كفر العلماء التابع لمركز فاقوس.

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وقوع المشاجرة بين المتهم وطالب آخر صديق الطالب المجني عليه، وأثناء ذلك تعدى المتهم بالضرب على المجني عليه، ونُقل إلى مستشفى أبوكبير المركزي في محاولة لإسعافه، إلا أن الطالب لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت الشرطة من ضبط الطالب المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية التي صرحت بدفن الجثمان، واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.