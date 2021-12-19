انتهاء صلاة الجنازة على الكاتبة ماجدة الجندي بمسجد السيدة نفيسة

أدى عشرات المصلين صلاة الجنازة على روح الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، أرملة الكاتب الراحل جمال الغيطاني، بمسجد السيدة نفيسة، وبحضور ابنيها السفير محمد الغيطاني وشقيقته ماجدة، وعدد من أفراد العائلة.

وتوفيت ماجدة الجندي في ساعة مبكرة من اليوم، حسبما أعلن السفير محمد الغيطاني نجل الكاتب جمال الغيطاني، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتي وونيستي وسيدتي، من سارت حياتي بدعاها، من وهبتني الحياة، صاحبة الفضل والكرم والدتي الأستاذة ماجدة محمود الجندي، حرم المرحوم جمال الغيطاني».

وتابع: «اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء، يارب يجمعنا الرحمن بها في جناته، صلاة الجنازة في جامع السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والدفن بمقابر العائلة على أوتوستراد المعادي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها وأدخلها جناتك يا رب، وآنس وحدتها واجمعنا بها في جناتك، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، نسألكم الدعاء ولا أرانا الله مكروها في عزيز لديكم».