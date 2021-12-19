وزيرة الثقافة: الكاتبة ماجدة الجندي صنعت تاريخا ثريا في الصحافة والأدب

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي، أرملة الأديب الراحل جمال الغيطاني، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد 19 ديسمبر، بعد صراع مع المرض، وقالت «عبدالدايم» إن الراحلة أحد المميزين في مجال الصحافة سواء المصرية أو العربية، ونجحت خلال مشوار طويل في صنع تاريخ ثري ضم مجموعة من الأعمال الصحفية والأدبية البارزة وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

مشوار ماجدة الجندي مع الصحافة

يذكر أن ماجدة الجندي من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ سنوات دراستها الجامعية، وبدأت رحلتها في بلاط صاحبة الجلالة في مجلة «روزاليوسف»، وعملت بها لأكثر من عقدين، في قسم «أفيش» المختص بصور من الحياة، كما شغلت رئاسة تحرير مجلة «علاء الدين» للأطفال، التي تصدرها مؤسسة الأهرام، وعملت في مجلة «صباح الخير»، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.