وزيرة البيئة تطلق حملة الحد من استهلاك البلاستيك في الجامعات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعمها الكامل لكافة الأنشطة والأفكار والمشروعات الطلابية الموجهة لحماية البيئة، بما يسهم في نشر الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع ودعم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مبادرتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل مقراتها لرفع الوعي البيئي وتحت مظلة مبادرة وزارة البيئة «اتحضر للأخضر» بالجامعات، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والعمداء والأساتذة والطلاب المشاركين بالمبادرة.

الشباب أساس استراتيجية الوزارة لحماية البيئة

وأضافت «فؤاد» أن الشباب هم عماد الوطن وهم أساس استراتيجية الوزارة لحماية البيئة، لذلك قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم مشاركة الجامعات وطلابها بحماية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لرفع الوعي البيئي بالعديد من الجامعات ومنها الأكاديمية العربية التي كان لها دور فعال ومميز في دعم العمل البيئي، ومنه الإشراف ووضع المعايير البيئية والصحية لـ57 مدفنا صحيا.

أشارت وزيرة البيئة إلى دور الأكاديمية خلال الفترة المقبلة في دعم العمل البيئي، من خلال العمل على عدة محاور أساسية وهي رفع الوعي البيئي للطلبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام كذلك إعداد مشروعات طموحة ورائدة لتوفير البدائل لدعم الحد من الاستخدام، وأخيرا استغلال الطاقة والأفكار المتميزة لدى طلاب قسم الإعلام بالكلية لإعداد محتوى إعلامي جديد وغير تقليدي لنشر أفكار حماية البيئة والحد من استهلاك البلاستيك لكافة أفراد المجتمع وليس فقط على مستوى الأكاديمية عبر المنصات المختلفة لدعم المسؤولية التشاركية لحماية البيئة بالمجتمع.

أوضحت «فؤاد» أن نشر الوعي بأهمية الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام انتشر وحقق نجاحا في جنوب سيناء، وفي حي الزمالك، بإيمان الأفراد بأهمية البيئة.

300 طن تستخدم سنويا من البلاستيك

وشددت على أن الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام ليس فقط لحماية البيئة ولكن له أيضاً أبعاد اقتصادية لأنه يعمل على إهدار الموارد، فدورة استخدامه لا تتعدى 20 دقيقة، ومع وجود نحو 300 طن تستخدم سنويا من البلاستيك، يجب أن نتحد جميعا للحد من ذلك لحماية البيئة والموارد الطبيعية والاقتصادية.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد، في حماية البيئة ودعم المشاركة في حمايتها من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات البيئية وتبني مشروعات الشباب لحماية البيئة، مما كان له بالغ الأثر في حماية البيئة.