حملة التطعيم ضد الشلل تستهدف 24 ألف طفل بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، انطلاق الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وقال «رخا» في تصريح خاص، اليوم الأحد، إن الحملة تستهدف تطعيم 24000 طفل على أرض المحافظة من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، والتطعيم يشمل الأطفال المصريين أو الأجانب.

132 فريق عمل

وقال الدكتور أيمن رخا، إن الحملة بدأت صباح اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل، بمشاركة فرق متخصصة من الأطباء والممرضين الذين جري تدريبهم الفترة الماضية، موضحاً أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين ضد شلل الأطفال على أرض المحافظة.

أضاف أنه جري تخصيص 132 فريقا ثابتا ومتحركا من الأطباء والممرضين، ويُجرى التطعيم بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بجميع مدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من شقه إلى شقة، وبجميع أحياء المدن.

فرق تطعيم في الوديان

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تخصيص فرق تطعيم تجوب الوديان والتجمعات البدوية، من خلال الفرق المدربة من الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن الحملة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية ورؤساء المدن والأوقاف، للتأكيد على الدعم المطلوب لجميع القائمين على تنفيذ الحملة لتحقيقق المستهدف المطلوب والحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال.