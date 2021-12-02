«صحة جنوب سيناء» تستعد للتطعيم ضد شلل الأطفال بـ 132 فريقا طبيا

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إن مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء استعدت لتنفيذ الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وأضاف في تصريح خاص، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستبدأ خلال الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2021، لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، وفي كافة المدن والوديان بجنوب سيناء، وذلك من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات.

المستهدف من التطعيم

وأكد الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بالمحافظة، أن الحملة تستهدف 24000 طفل، وعدد الفرق المشاركة بها 132 فريق متحرك من شقة إلى شقة، وثابت بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمدن المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع جميع الجهات المعنية ورؤساء المدن والأوقاف للتأكيد على الدعم المطلوب في الحملة والإعلان عنها.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة التطعيم لما تستهدفه الحملة.

ندوة تثقيفية بمدرسة العبور الابتدائية بوداي الطور

على الجانب الآخر، قال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه في إطار تنفيذ خطة مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، بتكثيف ندوات التوعية والثقيف بجميع المراحل التعليمية وبجميع المدارس بالمحافظة، جرى عمل ندوة تثقيفية بمدرسة العبور الابتدائية بالوادي بمدينة طور سيناء، حول النظافة الشخصية والطرق الواجب اتخاذها لتنفيذها، وطريقة غسل الأيدي، والوقاية من انتقال الأمراض، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتورة سمية عناني، مدير إدارة الثقافة الصحية، وإسماعيل قميح، مراقب الثقافة الصحية، وعديلة صبحي، الأخصائي الاجتماعي لإدارة الإعلام السكاني.

ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا

كما جرى عمل ندوة تثقيفية بمدرسة المجمع التعليمي بحي مبارك بمدينة طور سيناء، عن فيروس كورونا المستجد والتعريف به وطرق الوقاية منه وتقليل العدوى به، والتعريف بالإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها اتجاهه، كما تم التعريف بالتغذية السليمة، وكيفية اتباع الطرق السليمة للتغذية، والتعريف بفترات المراهقة والطرق السليمة للتعامل معها.