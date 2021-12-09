صحة جنوب سيناء تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المديرية استعدت لتنفيذ الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال إنه من المقرر أن تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2021، لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة وفى كافة المدن والوديان بجنوب سيناء، وذلك من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات.

132 فريق عمل في حملة تطعيم شلل الأطفال

أكد وكيل وزارة الصحة، بأن إجمالي المستهدفين في التعليم بحملة شلل الأطفال 24000 طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض جنوب سيناء، وقال إن عدد الفرق المشاركة في الحملة 132 فريقا، موضحا أن الفرق منها متحرك حيث يقوم بزيارة كل شقة، وفرق ثابته متواجدة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمدن المحافظة، وجرى التواصل مع جميع الجهات المعنية ورؤساء المدن والأوقاف للتأكيد على الدعم المطلوب في الحملة والإعلان عنها.

قافلة طبية في وادي مندر

أكد مدير صحة جنوب سيناء، في تصريحاته «للوطن» أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية إلى «وادي مندر» التابع لمدينة شرم الشيخ، موضحا أن أعمال القافلة تبدأ اليوم وتنتهي غدا لتوقيع الكشف الطبي علي أهالي مندر والتجمعات التابعة لها، وقال إن القافلة تضم التخصصات التالية: الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

فحص 652 مريضا وتحويل 31 حالة لأقرب مستشفى

قال الدكتور أيمن رخا، إنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» جرى تنظيم قافلة طبية بالمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، جرى الكشف على 652 مريضا بالعيادات المختلفة، وتحويل عدد 31 حالة لأقرب مستشفى تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بتلك الحالات للتسهيل عليها.