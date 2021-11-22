صحة جنوب سيناء: إعدام 1169 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه في إطار حملات المراقبة الصحية على المنشآت الغذائية، قامت المديرية بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ، في ضوء الاستعداد لاستضافة المدينة عدد كبير من المؤتمرات الدولية.

مراقبة الأغذية

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء ومكتب صحة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ.

المرور على 63 منشأة وغلق اثنين

أكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن اللجنة قامت بالمرور على 63 منشأة غذائية جرى خلالها إعدام 1169 كيلو جرام مواد غذائية، وضبط 71 لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بالمرور على منشآت أخرى وجرى تحرير 46 محضر نظافة، وتحرير 10 محاضر شهادة صحية، بإجمالي 56 محضراً، وجرى تحرير مذكرتين غلق إداري لمنشآت بها خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى سحب 54 عينة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة للتحليل لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك.

ضمت اللجنة في تشكيلها، عبد الفتاح النجار، ومحمود سعيد مراقبي أغذية المديرية، بالاشتراك مع عدد كبير من مراقبي ومفتشي الأغذية من جميع مكاتب مراقبة الأغذية بالمدن.

استمرار الحملات لمراقبة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

أكد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استمرار الحملات علي المنشآت التي تقدم أطعمة للسياح، مشيرا إلى أنه جرى المرور على أكثر من 50 فندقا ومنشأة وجرى إغلاق ثلاث منها لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن هناك شركات عالمية سوف تقوم بمتابعة ومراجعة الإجراءات الصحية داخل الفنادق للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المتعارف عليها دوليا.