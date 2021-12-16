محافظ الغربية يتفقد الأعمال الإنشائية بالجامعة التكنولوجية في سمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، الأعمال الإنشائية الحالية بالجامعة التكنولوجية بسمنود، حيث تتم حالياً أعمال التشطيبات الداخلية وتركيب السيراميك والدهانات والتي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الكلية التكنولوجية بسمنود

وتعد الجامعة التكنولوجية بسمنود واحدة من سلسلة الجامعات التي تعمل الدولة على إنهائها لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب المتواجدين بمحافظات الجمهورية المختلفة، وتدعيم خطة الدولة نحو رفع الجودة التعليمية المقدمة بالجامعات، وذلك بدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالتعليم العالي والبحث العلمي.

رحمي: الكلية تكنولوجية تدعم التطور الصناعي الذي تشهده المحافظة

وأشار المحافظ إلى أهمية إنشاء الجامعة التكنولوجية في المحافظة، لا سيما وأنها ستعمل على دعم التطور الصناعي الذي تشهده المحافظة، وستعمل على تعزيز التوسع في إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة والتي تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة، كما أشار إلى دعم ومساندة المحافظة في التوسعات المستقبلية للجامعة لتغطية كافة مدن المحافظة.

الجدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 مبانٍ ستضم (فصول تعليمية، مدرجات وقاعات دراسية، مبنى الورش والمعامل، مكاتب إدارية، مكاتب شئون هندسية ومكاتب شئون مالية).

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.

محافظ الغربية يتفقد كورنيش سمنود الجديد

كما تفقد المحافظ كورنيش سمنود الجديد، والذي سيتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال الرصف بمدينة المحلة.

وخلال جولته، وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على أملاك الري بالطريق السريع «سمنود - المنصورة».