ضبط مسجل خطر عذب زوجته في أسوان بسبب إيصالات أمانة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وآثار حروق وتم إسعافها، قررت بتضررها من زوجها «عاطل وله معلومات جنائية»، وسبق اتهامه في 9 قضايا ما بين «مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل»؛ لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وإكراهها على توقيع 3 إيصالات أمانة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها.

وأضافت أن زوجها يتعاطى المواد المخدرة، ودائم التعدي عليها بالضرب.

اعتراف المتهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الزوج متهم في 11 قضية

كما تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 11 قضية «تبديد - إهانة - ضرب - شروع في سرقة - مخدرات - سرقة»؛ آخرها قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة.