استهداف 983 ألف طفل في حملة التطعيم ضد الشلل بالمنيا

أطلق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بحي الشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستمر الحملة لمدة 4 أيام، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، دكتور عادل معاذ مدير الإدارة الصحية بالمنيا، الدكتورة الشيماء علي مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

2783 فريقا ثابتا ومتحركا

وأعلن محافظ المنيا، أن إجمالي الأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات يبلغ 983 ألف و55 طفل بجميع المراكز والقرى والنجوع، وإجمالي الفرق الطبية المشاركة في الحملة يبلغ 2783 فريق ثابت ومتحرك، مؤكداً على ان الحملة ستجوب جميع المراكز والقرى والنجوع، للوصول إلى المستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمان الطعوم

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعاً لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ووجه خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بدعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافة أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، مشدداً على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وعلى هامش الحملة تفقد المحافظ سير العمل بالمركز الطبي، كما تابع العمل في مركز تلقي لقاح كورونا، موجها بتيسير عملية تلقي المواطنين للقاح، بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.