وزارة الصحة توضح موعد وأماكن حملة شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث أوضحت الوزارة عملها على تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وحمايتهم من مرض شلل الأطفال، وموعد إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، موعد وأماكن تواجد حملة شلل الأطفال في العديد من الأماكن، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يوم 19 ديسمبر الجاري وستستمر لمدة 4 أيام.

أماكن تواجد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

1- سيتم تنفيذ الحملة في العديد من الأماكن عن طريق فرق متحركة تجوب مختلف المنازل في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

2 - يتم تنفذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال الفرق المتحركة للتطعيم في كل دور رياض الأطفال.

3 - تتواجد فرق تطعيم ثابتة في الوحدات الصحية أو المراكز الطبية الحضرية أو مكاتب الصحة.

4 - كما يتم تنفيذ الحملة عن طريق فرق تطعيم ثابتة في مواقع التجمعات السكانية، وعلى سبيل المثال: «محطات القطارت، والأسواق، ومحطات الأتوبيس، بالإضافة إلى محطات مترو الأنفاق مع المولات».

أبرز المعلومات التي يمكنك معرفتها عن مرض شلل الأطفال

1 - هو مرض فيروسي شديد العدوى.

2 - مرض شلل الأطفال يغزو الجهاز العصبي.

3 - شلل الأطفال يصيب الأطفال ما هم أقل من عمر 5 سنوات بالدرجة الأولى.

4 - إذا أصاب الطفل يكون كفيلا بإحداث الشلل التام في خلال ساعات.

5 - يمكن أن يتنقل مرض شلل الأطفال من شخص لآخر عن طريق البراز.