استعدادات الكريسماس بالبحر الأحمر.. إجراءات احترازية وفنادق كاملة العدد

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد وتكثيف التواجد المروري والأمني، والتنسيق مع الفنادق والمنتجعات السياحية للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات والمتابعة المستمرة مع صحة البحر الأحمر لجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

منع دخول غير الحاصلين على اللقاح للأماكن السياحية

ومن جانبه شدد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا لأي منشأة سياحية أو حكومية، مؤكداً في بيان عبر الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، التزام كافة الجهات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، موجهاً بالمرور المستمر على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

استعدادات فنادق البحر الأحمر لأعياد الكريسماس

ومن جانبه، أشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر لاستعدادت فنادق الغردقة للاحتفال بأعياد الكريسماس وسط إجراءات وقائية واحترازية، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس إلى كامل الطاقة الاستيعابية، حيث استقبلت الفنادق حجوزات ضخمة للاحتفال بأعياد الكريسماس وأعلنت عدة الفنادق اكتمال الأعداد بها وعدم وجود أي حجوزات خلال إجازة عيد الكريسماس.

وأضاف جمعة في تصريحات لـ«الوطن» أن أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدوفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا والتشكيك ورومانيا وروسيا وألمانيا وايطاليا، واستقبال أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل جائحة كورونا وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب أسواق جديدة.