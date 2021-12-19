تصدع عقار قديم بالمنيل وإخلائه من السكان (صور)

تلقت الأجهزة الأمنية بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بلاغاً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوجود شروخ وتصدعات داخل العقار رقم 8 بشارع الهلباوي بالمنيل.

وعلى الفور، انتقل اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، ومسئولو الحي والإدارة الهندسية بالحي لإخلاء العقار، وتشميع 3 محال كائنة أسفل العقار.

اتخاذ إجراء قانوني

وفى سياق متصل، اتخذ اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، الإجراءات اللازمة لتسكين سكان العقار القديم المتصدع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق آخر، تواصل محافظة القاهرة متابعة انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، والتى تستمر لمدة 4 أيام، حيث يبدأ التطعيم من الساعة 8 صباحاً حتى 5عصراً، للفرق المتحركة وحتى الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة ووحدات الأمومة والطفولة لتطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.