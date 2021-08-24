إزالة 383 عقارا لتوسعة «دائري البساتين».. ونقل 500 أسرة من مصر القديمة لمساكن «معا»

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة بالتواجد الميداني المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفوري معه إلى جانب الوقوف على حالة النظافة والإشغالات بجميع الشوارع والميادين والعمل على تحقيق الانضباط بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية.

إزالة 383 عقارا وحملة لإزالة الإشغالات

وفي حي البساتين جرت إزالة 383 عقارا حتى الآن مع صرف التعويضات للسكان، في إطار أعمال الإزالة لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان، كما جرى إطلاق حملة لإزالة الاشغالات والمخلفات بالشوارع والميادين لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر العام بمنطقة بير أم سلطان، وجرى التحفظ على 35 قطعة شيشة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

نقل 500 أسرة إلى مشروع «معا»

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات، أنه جرى نقل أكثر من 500 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية في مشروع «معا» وإزالة أكثر من 190 عقارا، ومن المقرر الانتهاء من نقل أكثر من 4700 أسرة وإزالة نحو 1200 عقار من عزبة أبو قرن، لإضافتها إلى مشروع تل الفسطاط، وذلك في إطار مواجهة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة التي تحظى باهتمام واسع من القيادة الساسية للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.

%56 من عشوائيات القاهرة بالمنطقة الجنوبية

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة محافظة القاهرة إزالة المناطق العشوائية حيث يقع الجزء الأكبر منها في المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بنسبة 56%، في منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الحياة والسحيلة وبطن البقرة ومنطقة اسطبل عنتر وأكشاك أبو السعود، وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا ونقل سكانها لوحدات آمنة.