«التعليم العالي»: الإعلان عن ضبطية قضائية لكيان وهمي كبير.. خلال ساعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد بالوزراة، على أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل عملها المستمر بشأن محاربة جميع الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزراة والجامعات والمعاهد المختلفة، وتعمل على منح شهادات داراسية غير معتمدة ومزورة وهمية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت منذ أيام في ضبط أكثر من 2 كيان وهمي حتى الآن بمختلف المحافظات.

التعليم العالي: الضبطية القضائية لكيان وهمي كبير ويمنح شهادات مزورة

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن ضبطية قضائية جديدة لكبرى الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم بتقديم خدمة تعليمية دون أي سند قانوني أو تراخيص ممنوحة لها، مؤكدا على أن الضبطية تكون في إطار خطط الوزارة لمجابهة والحد من انتشار الكيانات التي تدعي انتسابها للوزارة، وهي بمثابة كيانات تدس السم في العسل وتؤثر سلبًا على الخدمة التعليمية وجودتها.

التعليم العالي: الكيانات تؤثر على العملية التعليمية بالسلب

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن قرار الغلق للمنشآت يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الإحالة للنيابة العامة مصير أصحابها بعد غلق النهائي للمنشأة، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على المراقبة والضبط ومخاطبة الجهات المختصة بشأن اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين ومنعدمي الضمير والمزورين، منوهاً إلى المتابعة والرصد مستمر طوال أيام الأسبوع والعام لملاحقة أي كيان وهمي.