التعليم العالي: مستشفيات مصر خالية من متحور أوميكرون

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشؤون العلاقات الدولية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اكتشاف تحورات جديدة وطفرات لفيروس كورونا «كوفيد 19» الفترة الأخيرة بعد تحليل عينات المصابين بالفيروس، وذلك وفقا للدراسات التي تتم بين كل من أساتذة قصر العيني الفرنساوي ومستشفى 57357، قائلا: «الحمد لله لم نرصد أي تحورات جديدة للفيروس داخل مصر من عينات المحجوزين بالمستشفيات، ولم نرصد أيضا متحور كورونا الجديد أوميكرون في المصابين من المقيمين داخل مصر».

التعليم العالي: نظام الترصد للأوبئة جيد ونتابع دورياً تحليل عينات فيروس كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية والأبحاث تسير بخطى جديدة وثابتة، لافتا إلى أن تحليل عينات المصابين الـ 3 بسلالة أوميكرون تمت بمعامل التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الفحص تم مباشرة وتم معرفة النتائج خلال فترة زمنية بسيطة جداً، مؤكداً أن الـ3 حالات من خارج مصر: «تقريباً الحالات قادمة من إحدى الدول الأفريقية»، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي تحورات جديدة بشأن المرض أو سلالات خطرة حتى الآن، موضحا أن نظام الترصد والفحص والتحليل في مصر ومعاملها من أقوى الأنظمة، وأن هناك متابعة مستمرة للمرض.

«التعليم العالي» تناشد المواطنين ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وأكد عضو البحوث الإكلينيكية ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، لتقليل حدة أعراض المرض حال الإصابة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمانعة وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض وعدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص.