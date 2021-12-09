أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وصرح مصدر بالأمانة العامة للجامعة، بأنَّ أبو الغيط، أعرب خلال اللقاء، عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.

أبو الغيط يؤكد الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة

وأضاف أنَّ الأمين العام للجامعة أكّد الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكّيده أنَّ تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قُدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنَّه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

أبو الغيط: تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي مهم لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد

وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معرباً عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، ومناشداً كل الأطراف العربية علي وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.