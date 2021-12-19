المنشآت السياحية: نسب الإشغال تتفاوت بين يوم وآخر.. وننتظر ذروة رأس السنة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري تراوحت في المتوسط بين 55 إلى 60%، لافتا إلى أن التراجع في نسب الإشغال يعود إلى انخفاض درجة الحرارة ليلا في هذه الفترة من العام واستمرار العام الدراسي، فضلا عن انتظار غالبية الأسر للذهاب للمطاعم خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

تفاوت نسب الإشغال بين يوم وآخر

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب الإشغال بالمطاعم تكون متفاوتة بين يوم وآخر، إذ ترتفع في أيام الإجازات الأسبوعية، الخميس والجمعة والسبت، فيما تنخفض نسبيا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، كما أن نسب الاشغال تتفاوت أيضا وفقا للمحافظة التي تقع بها المنشأة السياحية، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب الإقبال نسبيا في المطاعم السياحية بكل من القاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة بفضل زيادة الحركة السياحية الوافدة، ولا تزال نسب الإقبال على الذهاب للمطاعم السياحية بالصعيد تعاني من الانخفاض.

وأشار إلى ان ليلة رأس السنة تعتبر من أيام ذروة الإقبال على الذهاب للمطاعم السياحية، إلا أن عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بشأن إقامة الاحتفالات الموسيقية والغنائية بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية، فضلا عن عدم تحديد موعد إغلاق المطاعم خلال تلك الليلة جعل نسب الحجوزات إلى الآن منخفضة، نظرا لضبابية الموقف وعدم صدور قرار رسمي من وزارة السياحة بهذا الشأن.

المطاعم مستعدة لاستقبال الزبائن ليلة رأس السنة

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن جميع المطاعم السياحية على أتم استعداد لاستقبال الزبائن خلال ليلة رأس السنة، لافتا إلى أن عدد المطاعم السياحية العاملة حاليا تبلغ نحو 1100 مطعم في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الغرفة شددت على المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.