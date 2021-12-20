حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه لديه شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنه واضح وصريح في حديثه معهم، ويعطي آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورًا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.