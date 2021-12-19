حظك اليوم برج الحمل الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، كما أنه يحرص دائما على تحقيق أهدافه التي يرغب بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش، القمر المكتمل داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.