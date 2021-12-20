حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بأنه يهتم بالآخرين والعمل على إرضائهم، ويعد أبرز مميزات وصفات مولود برج الثور، كما أنه يتمتع بشخصية تملك قلبا كبيرًا محبًا لجميع من حوله.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورًا، وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تنصلح أمورك مع من حولك، وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.