حظك اليوم برج الثور الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعاني مواليد برج الثور أحيانا من صعوبة التركيز، كما يعرف عن امرأة هذا البرج تحديدًا شخصيتها العنيدة المليئة بالإصرار والعزيمة، كما أنها مولودة لديها شخصية صبورة ومثابرة، تساعدها دائما على السعي وراء تحقيق أحلامها وأهدافها التي ترغب في الوصول لها، متخطية جميع المشكلات التي قد تواجهها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بعدم المغامرة.. اعمل بجدية ودقة تفاديا للأخطاء، وراجع موقفك المالي تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.