«البيئة» تحذر كبار السن والمرضى من الخروج من المنزل لمدة 48 ساعة

حذرت وزارة البيئة، المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بعدم الخروج من المنزل وتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، اليوم الأحد وغدا الاثنين، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فمن المنتظر خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 19/12/2021، وحتى نهاية يوم غد الاثنين 20/12/2021، أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

البيئة تتابع مؤشرات جودة الهواء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه حال سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء، ويخفف من حدة أزمة التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808، أو التواصل عبر الواتساب على رقم 01222693333.