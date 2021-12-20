الثقافة: نجهز للاحتفاء بالمبدع يحيى حقي شخصية معرض الكتاب 2022

تجهز قطاعات وزارة الثقافة للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورتها الـ 53، والتي تنعقد في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، كما وقع اختيار اللجنة العليا للمعرض على اختيار الكاتب الكبير يحيي حقي شخصية المعرض هذا العام.

إعداد مجموعة من الفعاليات عن يحيى حقي بمعرض الكتاب

وأضاف الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لـ «الوطن»: «اللجنة العليا تعقد العديد من الاجتماعات هذه الأيام للتجهيز للدورة المقبلة، كما يجري حاليا إعداد مجموعة من الفعاليات، للاحتفاء بالكاتب الكبير يحيى حقي شخصية معرض الكتاب، كما سنعيد طباعة مجموعة أعمال الكاتب الكبير، وسنصدر من الأعمال التي تتناول الكاتب الكبير».

في سياق متصل تستقبل هيئة الكتاب الأعمال الراغبة في المشاركة في مسابقة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، إلى يوم 31 ديسمبر الجاري. وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

كما تتضمن الجوائز، جائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في ختام معرض الكتاب في فبراير المقبل.

أبرز المعلومات عن يحيى حقي.. شخصية معرض الكتاب:

ويحيى حقي كاتب وروائي مصري، ورائدًا من رواد القصة القصيرة، مولود 17 يناير 1905، بالقاهرة لأسرة ذات جذور تركية.

درس الحقوق وعمل بالمحاماة والسلك الدبلوماسي والعمل الصحفي. يعتبر علامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما ويعد من كبار الأدباء المصريين.

في مجاله الأدبي نشر يحيى حقي أربع مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر رواياته «قنديل أم هاشم»، وكتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى، وتوفي في 9 ديسمبر 1992.